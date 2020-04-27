تشكيل مجلس الشباب لموظفي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تشكيل مجلس شباب موظفي الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وضمن سعيها وحرصها المتواصل على تنفيذ توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة، في تمكين الشباب وتزويدهم بجميع الممكنات التي تسهم في تعزيز دورهم في المجتمع والمساهمة الفاعلة في الارتقاء بقدراتهم لخدمة الوطن.

وسيعمل المجلس على توفير بيئة حاضنة لإبداعات الشباب، كما سيعمل على تطوير المبادرات والمشاريع ذات الصلة باهتمامات الشباب في الوزارة، والمتعلقة بنشر ثقافة المشاركة السياسية بين فئة الشباب، إلى جانب تمكين مواهبهم وتنميتها، وترسيخ القيم التي تتناسب مع أهداف الوزارة، إضافة إلى تقديم الاستشارة لمبادرات الشباب حول اختصاص الوزارة.

وبهذه المناسبة قال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن الشباب هم الثروة الحقيقية لدولة الإمارات، وهم ركيزة أساسية للارتقاء بالمجتمع، والنهوض بجميع قطاعاته، وتشكل طاقاتهم ومواهبهم مصدر قوة، ورافداً مهماً لعمل الوزارة التي تحرص على تنمية الوعي السياسي لدى الشباب بما يعزز من دورهم الفاعل في خدمة وطنهم.

وأضاف: نسعى من خلال مجلس شباب موظفي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى إشراك فئة الشباب بشكل فاعل في صناعة القرار ضمن الوزارة ليكون لهم دور أساسي، وبنّاء، ومهم، في مسيرة تطوير عمل الوزارة، والمساهمة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأشار إلى أن المجلس يشكل نقلة نوعية في عملية التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وتجاربهم، وتطوير مواهبهم الواعدة، داعياً أعضاء مجلس شباب الوزارة إلى بذل الجهد، وتوظيف قدراتهم لابتكار آليات ترقى بالعمل، وتسهم في تعزيز مسيرة التميز في الأداء.

من جهته، أكد سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، أن دعم الشباب وتمكينهم هما أولوية في دولة الإمارات، ومن هذا المنطلق عملنا على التنسيق والتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، لتشكيل مجلس شباب الوزارة الذي سيكون نقطة انطلاق لتطوير تجارب الشباب ومشاركتهم في العملية البرلمانية، والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم من أجل ريادة دولة الإمارات في كل مجالات الحياة.

وقال: سنعمل على إثراء تجربة المجلس، وتزويدهم بالخبرات والسياسات والاستراتيجيات والمبادرات التي نمتلكها لتفعيل دورهم البنّاء في استدامة نهضة الإمارات، ولتمكين كل الأعضاء فيه من إيصال أصواتهم وآرائهم بفاعلية، للمساهمة معاً في خدمة الوطن، وبناء مستقبل أفضل للشباب في الدولة.

ويضم المجلس في عضويته الشباب من موظفي الوزارة وهم: أحمد الشريفي، وإبراهيم العبدولي، وأحمد الضالعي، وإيمان العبدولي، وخلود الحمودي، ومنى الرئيسي، وعلياء العلي، وسلامة العامري، وعائشة الأبقش.

وحسب قرار تشكيل مجلس الشباب سيتم خلال الاجتماع الأول التصويت لاختيار رئيس المجلس، ونائبه، بأغلبية الأعضاء، كما سيضع مجلس شباب الوزارة نظام العمل وفق النظم والإجراءات السارية والمعمول بها في الدولة، في حين ستكون مدة العضوية في المجلس سنة واحدة، تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل، كما يجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويته.

كما أنه، وحسب قرار تشكيل المجلس، سيقع ضمن اختصاصات المجلس توفير منصة موحدة ومستدامة للانخراط مع صناع القرار في الوزارة والمبادرات التي يقودها الشباب، كما سيعمل على تنفيذ المبادرات المعتمدة والمكلف بها من الوزارة، كما سيقوم بإجراء التنسيق مع الجهات الاتحادية، والقطاع الخاص، وأية جهة ترغب في تنفيذ فعالية خاصة بالشباب، إلى جانب الإشراف على تنظيم فعاليات ومبادرات الشباب، وإعداد جدول الفعاليات والأنشطة الخاصة بهم، والتنسيق مع المتعاملين الداخليين من موظفين، وخارجيين من متعاملي الوزارة والشباب بشكل عام، إضافة إلى التوعية بأهم اختصاصات الوزارة وأهدافها، وبالأخص المبادرات الشبابية.

ويعمل المجلس أيضاً على حصر الإحصاءات والفرص التدريبية والمنح الخاصة والبيانات المتوفرة عن الشباب، والتأكيد على تخصيص فئة خاصة بهم في كل استبيانات ودراسات الوزارة، إضافة إلى رفع تقارير ومؤشرات قياس الأداء إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومن تخوله القيادة العليا في الوزارة، بخصوص الفعاليات والمبادرات التي تم تنفيذها، والمشاركة في مشاريع الأجندة الوطنية للشباب لمواءمة الجهود، واقتراح الميزانية اللازمة لتنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بأهداف المجلس.