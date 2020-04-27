رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء 3 دول وملك هولندا بمناسباتهم الوطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس سيريل راما فوزا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكري استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جوليوس مادا بيو، وبعث صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فور جناسينجبي رئيس جمهورية توجو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فور جناسينجبي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سيلوم كومي كلاسو رئيس وزراء جمهورية توجو.

وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الملك وليم ألكسندر ملك مملكة هولندا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك وليم ألكسندر.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى مارك روتا رئيس وزراء مملكة هولندا.