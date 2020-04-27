«مصرف لبنان» يحدد سعر صرف الليرة عند 3800 للدولار يوم الاثنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة النهار اللبنانية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن مصرف لبنان المركزي حدد سعر صرف الليرة عند 3800 للدولار على أن تطبقه شركات تحويل الأموال اليوم الاثنين، مقارنة مع 3625 ليرة يوم الجمعة.

وتراجعت الليرة عن السعر الرسمي المربوطة به عند 1507.5 ليرة للدولار منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين امتدت المصاعب الاقتصادية التي تختمر منذ فترة طويلة في لبنان لتصبح أزمة مالية واقتصادية كبيرة.

ويُطبق سعر الصرف المحدد اليوم الاثنين على تحويلات اللبنانيين المغتربين الذين يرسلون أموالاً إلى أسرهم في داخل البلاد من الخارج عبر شركات التحويل المصرفي. وكانت تلك التحويلات متاحة في السابق في لبنان بالدولار.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأحد، قال البنك المركزي إن مؤسسات الصرافة لن تستطيع بيع الدولار الأمريكي بأكثر من 3200 ليرة.