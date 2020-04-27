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شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيف قيود الحركة في منطقتي الراس ونايف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث قررت تخفيف قيود الحركة في منطقتي الراس ونايف بعد تسجيل «صفر» حالات كورونا على مدى يومين، بفضل تعاون أفراد المجتمع وجهود الفرق الميدانية، مع استمرار الحظر في المنطقتين من الساعة 10 مساء حتى 6 صباحاً أسوة بباقي أنحاء الإمارة.
وأوضح المكتب الإعلامي، على «تويتر»: «إنجاز أكثر من 6000 فحص طبي في منطقتي الراس ونايف في أقل من شهر واحد، وجهود كبيرة لجنود الصفوف الأولى من فرق مركز التحكم والسيطرة، هيئة الصحة، شرطة دبي، الدفاع المدني، إسعاف دبي، بلدية دبي، مؤسسة وطني والتي عملت لضمان أعلى مستويات الحماية للمواطنين والمقيمين في كافة أنحاء دبي».
اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث: نأمل في أن يكون هذا الإنجاز مقدمة لمرحلة جديدة من مراحل مواجهة الجائحة التي يتكاتف العالم اليوم للتصدي لها، مع ضرورة الالتزام دائماً بالتدابير الاحترازية.
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