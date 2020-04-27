شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد زيارات نزلاء المؤسسات العقابية في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حددت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي مواعيد زيارات النزلاء عن بُعد في الإمارة عبر تطبيق نافذتي خلال شهر رمضان المبارك.

ودعت المديرية الزائرين إلى متابعة مواعيد الزيارات بالدخول إلى موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae لتسجيل طلب الزيارة عن بُعد وتتم الموافقة من خلال رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بُعد.

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