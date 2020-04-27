إعـادة فتـح سـوق الذهـب فـي دبـي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إعادة فتح سوق الذهب في منطقة الراس، وسوق دبي الكبير ومنطقة الأسواق التقليدية والشعبية والتراثية في ديرة مع تطبيق الاشتراطات التي تضمنها قرار اللجنة بتخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد وقطاع عريض من الأنشطة الاقتصادية في عموم الإمارة.

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