التحالف العربي: يجب إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض

اليمن/ عزيز الأحمدي-مبارك محمد /الخليج 365



أكد التحالف العربي، الإثنين، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، تعليقاً على تدشين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب" باليمن.

والسبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماه ”الادارة الذاتية للجنوب“.

وشدد التحالف، في بيان، على أن "المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده المتفق عليها".

وطالب الأطراف اليمنية بـ"وقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية"، مؤكدا استمرار دعمه للشرعية اليمنية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رعت الرياض اتفاقا بين الحكومة و"الانتقالي الجنوبي"، عقب نزاع مسلح بينهما في الجنوب، قبل شهر آنذاك، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لا سيما الأمنية لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.



وفي السياق، اعتبرت 4 مكونات شعبية وسياسية بمحافظة المهرة (شرق)، إعلان المجلس الانتقالي، "خطوة انقلابية غير مسؤولة تزيد من معاناة المواطنين".

جاء ذلك في بيان مشترك لـ"اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي لأبناء المهرة" (تتزعم الاحتجاجات بالمهرة ضد التواجد السعودي بالمحافظة)- إضافة إلى فروع 3 أحزاب بالمحافظة مؤيدة لها هي فرع المؤتمر الشعبي العام، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الوحدوي الشعبي الناصري.

وأكدت المكونات في البيان، تأييدها وتمسكها بالقيادة السياسية الشرعية في البلاد.

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وعبرت عن رفضها ادعاء المجلس الانتقالي تمثيل أبناء الجنوب.

وأشارت إلى أن "خطوة الانتقالي تمثل محاولة جر اليمن إلى مزيد من الفوضى والعنف والتمزق والشتات".

ودعت أبناء المهرة (تقع في إطار المحافظات الجنوبية) إلى "اليقظة والحذر والالتفاف حول قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار".



على صعيد متصل، نفى اللواء 17 مشاة في محافظة لحج (حكومي) سقوط معسكر للقوات الحكومية في المحافظة بأيدي قوات الحزام الأمني المدعوم إماراتيا.

وقال مصدر عسكري حكومي لـ"الخليج 365" (فضل عدم ذكر اسمه) إن قوات الحزام انسحبت من محيط معسكر الخطابية التابع للواء 17 مشاة بمحافظة لحج (جنوب) بعد محاصرته لساعات.

ولفت المصدر إلى أن "هذه الخطوة جاءت ردا على إعلان محافظ لحج الذي يقود اللواء 17 مشاة، رفضه إجراءات المجلس الإنتقالي وتمسكه بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي“.



وأفاد بأن قيادة المعسكر رفضت التسليم، فيما تمركزت القوات الموجودة بداخله في وضع قتالي، ما دفع قوات الحزام الأمني إلى إنهاء حصارها للمعسكر ومغادرة المنطقة.

وعقب ساعات من إعلان الانتقالي المدعوم إماراتيا حكما ذاتيا في الجنوب، أعلنت 6 محافظات يمنية جنوبية من أصل 8، رفضها لهذا الاعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

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