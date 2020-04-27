الإطاحة بعصابة نفذت 16 جريمة سرقة تحت تهديد السلاح بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من أربعة مواطنين ووافد يمني امتهنوا سرقة المركبات بالقوة وتحت تهديد السلاح. ووثق مقطع فيديو، نشره حساب سناب الداخلية، تورط الجناة في عمليات سرقة مركبات بعد تهديد أصحابها بالأسلحة الرشاشة. وبعد إعداد الأمكنة اللازمة وجمع المعلومات والتحري تمكنت شرطة الرياض من ضبط 4 مواطنين، ووافد يمني، تورطوا في سرقة 16 مركبة بالقوة وتحت تهديد السلاح، وسيتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. انشر الخبر :

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