الموارد البشرية تُحذر من رسائل مجهولة تطلب بيانات الراغبين بالدعم

حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من انتشار رسائل مجهولة المصدر تطلب تعبئة بيانات ومعلومات المُستفيدين وأسرهم الراغبين بالدعم من خلال روابط إلكترونية. ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية ناصر الهزاني، إلى عدم التفاعل مع هذه الرسائل، وأخذ المعلومات من الجهات الحكومية والمختصة فقط. انشر الخبر :

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