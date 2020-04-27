وزير الخارجية : نريد تحقيق ما كفله “اتفاق الرياض” من مصلحة للشعب اليمني

علق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على البيان الذي أصدره تحالف دعم الشرعية في اليمن، حول الأحداث الأخيرة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقال الأمير فيصل في تغريدة له على “تويتر”، إن المملكة تريد لليمن تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني.

وأضاف أنه بترحيب المجتمع الدولي الداعم للاتفاق وبمباركة الأمم المتحدة، أتيحت الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار، ما يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ وتنفيذ الاتفاق.