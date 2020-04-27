علق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على البيان الذي أصدره تحالف دعم الشرعية في اليمن، حول الأحداث الأخيرة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وقال الأمير فيصل في تغريدة له على “تويتر”، إن المملكة تريد لليمن تحقيق ما كفله اتفاق الرياض من عمل مشترك بين الطرفين لتحقيق مصلحة الشعب اليمني.
وأضاف أنه بترحيب المجتمع الدولي الداعم للاتفاق وبمباركة الأمم المتحدة، أتيحت الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار، ما يتطلب عودة الأوضاع إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ وتنفيذ الاتفاق.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية : نريد تحقيق ما كفله “اتفاق الرياض” من مصلحة للشعب اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.