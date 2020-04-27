قلق من نوع آخر لإمدادات النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في الوقت الذي تعاني شركات النفط العالمية الهبوط التاريخي في أسعار الخام، تهدد أنشطة القرصنة المتزايدة سلاسل التوريد في القطاع.

فقد شهد الربع الأول من عام 2020 تزايداً ملموساً في أنشطة القرصنة في جميع أنحاء العالم، ليبلغ 47 هجوماً، مقارنة مع 38 هجوماً في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للمكتب البحري الدولي.

وبرزت منطقة خليج غينيا، وفيها مركز إنتاج رئيسي محاط بثماني دول مصدرة للنفط في غرب إفريقيا، كمنطقة ساخنة عالمياً، حيث تعرضت لواحد وعشرين هجوماً حتى الآن هذا العام، فضلاً عن كونها مركزاً لحوالي 90% من عمليات الاختطاف في عرض البحر في عام 2019.

ولا تزال معظم الهجمات تحدث في المياه النيجيرية، ولكن من المتوقع أن تزداد القرصنة في عامي 2020 و2021 وتتوسع لتشمل الدول المجاورة، مما يثير مخاوف خطيرة بالنسبة لشركات الشحن وشركات النفط الدولية، وفقاً لبحث أجرته شركة استشارات «فيريسك مابليكروفت» المتخصصة في متابعة المخاطر السياسية.

وارتفع عدد أفراد الطاقم المختطفين قبالة خليج غينيا بنسبة 50% إلى 121 فرداً في عام 2019، صعوداً من 78 فرداً في عام 2018، وتجاوزت سخونة خليج غينيا مناطق أكثر شهرة مثل مضيق ملقا - وهو ممر مائي يفصل ماليزيا وسنغافورة عن إندونيسيا - لتصبح النقطة الأسخن عالمياً.