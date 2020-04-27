شكرا لقرائتكم خبر عن 1330 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتحدة 1330 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها مساء الأحد جامعة جونز هوبكنز.

ويبلغ عدد الوفيّات في البلاد 54841، فضلا عن وجود 964937 إصابة مؤكّدة بالفيروس، حسب إحصاءات الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرا لها.

وكان عدد الوفيّات الذي سُجّل في البلاد يوم الجمعة (1258) الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ووقّع الرئيس دونالد ترامب خطة مساعدة جديدة تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار للتخفيف من أعباء الشركات والمستشفيات.

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