شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن ثلاث حالات إصابة جديدة بكورونا من بينها حالتان من الخارج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة الصحة الوطنية الاثنين إن الصين سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 26 أبريل نيسان مقابل 11 حالة في اليوم السابق دون تسجيل حالات وفاة جديدة.
وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية أن من بين هذه الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج بتراجع عن خمس حالات واردة من الخارج في اليوم السابق.
وكانت هناك حالة واحدة منقولة محليا في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي الشمالي الشرقي.
وأعلنت اللجنة أيضا 25 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم في بر الصين الرئيسي في 26 أبريل مقارنة بثلاثين حالة قبل يوم.
ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 82830 حالة.
وسجلت الصين أيضا 4633 حالة وفاة بنهاية 26 أبريل نيسان من بينها حالة وفاة أخرى في بكين لم يتم حسابها من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تعلن ثلاث حالات إصابة جديدة بكورونا من بينها حالتان من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.