«ميوزا».. روبوت جراح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتكر مهندسون من جامعتي ماستريخت وإيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، روبوتاً يساعد في إجراء جراحات مرتبطة بوقف مضاعفات استئصال أورام الثدي السرطانية، ما يسهم في الحد من التدخل البشري أثناء العملية الجراحية، وخفض وقت إجراء العملية بنحو 81 دقيقة عن الجراحات العادية.

ويعتبر «ميوزا» من الروبوتات عالية الدقة في الجراحة، وهو مزود بمجاهر جراحية حساسة ودقيقة للحد من الأخطاء الجراحية. وأشار الباحثون إلى أن الروبوت هو الأول من نوعه في إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة.