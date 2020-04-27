- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «ميوزا».. روبوت جراح والان نبدء باهم واخر التفاصيل
ابتكر مهندسون من جامعتي ماستريخت وإيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، روبوتاً يساعد في إجراء جراحات مرتبطة بوقف مضاعفات استئصال أورام الثدي السرطانية، ما يسهم في الحد من التدخل البشري أثناء العملية الجراحية، وخفض وقت إجراء العملية بنحو 81 دقيقة عن الجراحات العادية.
ويعتبر «ميوزا» من الروبوتات عالية الدقة في الجراحة، وهو مزود بمجاهر جراحية حساسة ودقيقة للحد من الأخطاء الجراحية. وأشار الباحثون إلى أن الروبوت هو الأول من نوعه في إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر «ميوزا».. روبوت جراح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.