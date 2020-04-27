شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. نشاط للرياح فى السعودية وأمطار خفيفة بالإمارات ولطيف بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى فى حالة الطقس اليوم الأثنين، حيث تشهد المملكة العربية السعودية نشاطًا فى الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، فيما تشهد الإمارات طقسا غائما جزئياً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، أما فى البحرين توقعت الأرصاد طقسا حسنا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا فى الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، نجران وأجزاء من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك ، الجوف وكذلك مرتفعات جازان ونجران وعسير .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربيه إلى شمالية على الجزئين الشمالى والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 16-40 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى المترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق خاصة الغربية والساحلية والجزر، مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز ــ فى نشرته اليومية ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية 20 -30 تصل إلى 40 كمس ويكون الموج فى الخليج العربى متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والثانى عند الساعة 03:13 والجزر الأول عند الساعة 09:37 والجزر الثانى عند الساعة 20:52 وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:53 والمد الثانى عند الساعة 23:43 والجزر الاول عند الساعة 18:28 والجزر الثانى عند الساعة 06:33.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 42 27 35 10 دبى 42 27 40 15 الشارقة 42 23 45 15 عجمان 41 24 40 15 أم القيوين 42 23 45 15 رأس الخيمة 42 21 50 20 الفجيرة 37 27 75 15 العين 43 27 30 10 ليوا 45 25 30 10 الرويس 42 26 45 15 السلع 42 26 40 15 دلما 39 25 60 20 طنب الكبرى 38 26 75 25 طنب الصغرى 38 26 75 25 أبو موسى 38 26 75 25 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الاثنين فى مملكة البحرين سيكون حسنا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار.

الرياح شمالية بوجه عام من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً خلال النهار، وحذرت إدارة الارصاد الجوية من رياح قوية السرعة وأمواج عالية.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 20%، أعلى مد فى الساعة 7:54 صباحاً وفى 7:57 مساء، وأدنى جزر فى الساعة 1:51 مساء وفى الساعة 2:16 صباحاً، شروق الشمس فى تمام الساعة 5:02 صباحاً والغروب عن الساعة 6:07 مساء.