مختبر إماراتي يبتكر جهازا يتيح استخدام المصاعد دون لمس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

طور فريق عمل من مختبر الذكاء الصناعي والروبوتات في كلية تقنية المعلومات بجامعة الإمارات العربية المتحدة جهازا يتيح استخدام المصاعد الكهربائية وفتح وغلق الأبواب في الكلية دون لمس من قبل المستخدمين من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والعاملين في مباني الكلية.



ويعمل جهاز المصعد المبتكر عن طريق الاستشعار عن بعد ويتيح للمستخدم فتح وغلق أبواب المصعد، بالإضافة إلى تحديد الطابق والوجهة بدون الضغط أو ملامسة أزرار المصعد.

وتم تصميم وتثبيت بعض السواعد المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد على الأبواب الداخلية للكلية وأبواب المختبرات لتسهيل فتح الأبواب وإغلاقها بدون اللمس المباشر باليد، وذلك لتقليل الاقتراب أو لمس الأسطح المحيطة داخل وخارج المبنى.

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ويمكن إنتاج العديد من هذه الأجهزة وتوزيعها على مختلف المباني والمصاعد والأسطح لمختلف كليات وإدارات ومباني جامعة الإمارات.

وقال الدكتور فادي النجار، رئيس مختبر الذكاء الصناعي والروبوتات في كلية تقنية المعلومات، إن هناك العديد من الابتكارات العلمية التي يمكن أن توفر الحماية باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي والطابعات ثلاثية الأبعاد من خلال إنشاء عدد من الأجهزة التي تحقق هذا الهدف.

وأوضح أنه تم تطوير أداة على شكل مفتاح بحجم كف اليد يمكن طباعتها بالطابعات ثلاثية الأبعاد أو مكائن قص الليزر وتوزيعها على الطلبة لاستخدامها اليومي، لتفادي اللمس المباشر مع الأسطح المختلفة، ما يمكن الحفاظ على سلامة الطلبة والمتواجدين في الحرم الجامعي.

وأضاف "توجد خطة لتوزيع مثل هذا الجهاز على جميع طلبة وموظفي جامعة الإمارات لتحقيق الأمن من التلامس المباشر مع الأسطح والمصاعد والأبواب لتعزيز الأمن والسلامة الصحية والمهنية لفريق عمل وطلبة جامعة الإمارات، بالإضافة إلى العديد من الابتكارات الأخرى التي يعمل عليها فريق مختبر الذكاء الصناعي الذي هو جزء من منظومة "ديسكرت4" المخصصة لتعزيز مفهوم التمكن التكنولوجي والقدرات التصنيعية في عصر الثورة الصناعية الرابعة واقتصاد المعرفة العلمية والكفاءة المهنية.