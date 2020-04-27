مصر.. تعلن خفض أسعار وقود الطائرات تشجيعا للسياحة

قررت الحكومة المصرية إعلان تخفيضات إضافية على سعر وقود الطائرات، تشجيعا على عودة السياحة بعد شلل هذا القطاع متأثرا بإجراءات الوقاية من كورونا في مصر والعالم.
وقررت وزارتا النفط والسياحة منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات للجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم.
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