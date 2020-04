دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020

اعلنت مؤسسة الصحافة العالمية عن الفائزين في مسابقتها السنوية المرموقة World Press Photo 2020 واعلنت عن الفائز في الصورة العالمية للصحافة والصورة الفائزة بقصة الصحافية العالمية وكرمت المشاركين والفائزين في ثماني فئات منفصلة اخرى… © القيادي صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020

تم منح لقب الصورة الصحفية العالمية World Press Photo 2020 للفائز

في فئة الأخبار العالمية وهي صورة قوية من قبل المصور الياباني ياسويوشي شيبا

كبير المصورين الفوتوغرافيين في وكالة الصحافة الفرنسية لشرق افريقيا.

© alqiyady صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020

تظهر الصورة التي تحمل عنوان “Straight Voice” شابًا يقرأ قصيدة شعرية

احتجاجاً أثناء انقطاع التيار الكهربائي في السودان وجهه مضاء بمصابيح الهواتف

الذكية للمتظاهرين المحيطين به. شاهد ايضاً | المصور تشارلي كول ملتقط صورة Tank Man الشهيرة

يتذكر شيبا: “كانت هذه اللحظة للاحتجاج السلمي الوحيد الذي شهدته أثناء إقامتي،

شعرت بتضامنهم الذي لا يهزم مثل الجمر الذي لا يزال يشتعل مرة أخرى”.

كما منحت جائزة World Press Photo Story of The Year لعام 2020

للمصور Romain Laurendeau عن سلسلة “Kho، The Genesis of Revolt”

والتي حصلت ايضاً على جائزة المشاريع طويلة المدى.

تحكي سلسلة الصور عن قصة الشباب الجزائري وكيف تمكنوا من إشعال

أكبر حركة احتجاج في الجزائر منذ عدة عقود، يمكنك مشاهدة السلسلة الكاملة أدناه.. © alqiyady صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020 © alqiyady صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020 © alqiyady صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020 © alqiyady صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020 © alqiyady صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020 © alqiyady صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020 * الفائزين في جوائز World Press Photo 2020

– الفائز – فئة القضايا المعاصرة / المصورة نيكيتا تيريوشين – روسيا

– عنوان الصورة: Nothing Personal – the Back Office of War

– الوصف التوضيحي: رجل أعمال يغلق زوجًا من قاذفات القنابل المضادة للدبابات

في نهاية معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (IDEX) في أبو ظبي – الإمارات العربية.

© alqiyady صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020 * الفائز – فئة البيئة / إستر هورفاث – المجر / صحيفة نيويورك تايمز

– عنوان الصورة: Polar Bear and her Cub

– الوصف التوضيحي: احدى الدبب القطبية وشبلها يقتربان من المعدات

التي وضعها علماء من Polarstern وهي سفينة جزء من بعثة علمية

تبحث في آثار تغير المناخ في القطب الشمالي – في وسط المحيط المتجمد الشمالي.

© alqiyady صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020 * الفائز – فئة الطبيعة / المصور Alain Schroeder / بلجيكا

Advertisements

– عنوان الصورة: Final Farewell

– الوصف التوضيحي: جثة orangutan يبلغ من العمر شهر بين يدي

فريق الإنقاذ الجراحي بالقرب من بلدة سوبولوسلام في سومطرة – إندونيسيا،

والتي فارقت الحياة بعد فترة وجيزة من العثور عليها مع والدتها المصابة

في مزرعة زيت النخيل.

© alqiyady صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020 * الفائز – فئة البورتريه / المصور Tomek Kaczor / بولندا

– عنوان الصورة: Awakening

– الوصف التوضيحي: فتاة أرمنية تبلغ من العمر 15 عامًا استيقظت مؤخرًا

من حالة جامعية ناتجة عن متلازمة Resignation، تجلس على كرسي متحرك

يحيط بها والداها في مركز استقبال للاجئين في Podkowa Leśna بولندا.

© alqiyady صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020 * الفائز – فئة الرياضة / المصور مارك بلينش / كندا

– عنوان الصورة: Kawhi Leonard’s Game 7 Buzzer Beater

– الوصف التوضيحي: كوهي ليونارد يشاهد تسديدته في الشباك التي فازت

بمباراة نصف النهائي للرابطة الوطنية لكرة السلة 2019 (NBA) التصفيات

في ملعب سكوتيا بنك – تورونتو- كندا في 12 مايو 2019.

© alqiyady صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020 * الفائز – فئة Spot News / المصور فاروق باتشي / الجزائر

– عنوان الصورة: اشتباك مع الشرطة أثناء مظاهرة مناهضة للحكومة

– الوصف التوضيحي: شجار الطلاب مع شرطة مكافحة الشغب خلال

مظاهرة مناهضة للحكومة في الجزائر – في 21 مايو 2019.

© alqiyady صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الفائزين في المسابقة وكيفية اتخاذ الحكام

لقراراتهم توجه إلى موقع جائزة WPP على الانترنت.

The post صورة من السودان تحصل على لقب World Press Photo 2020 appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي