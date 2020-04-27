شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأردنى يؤكد دعم بلاده للدعوة المشتركة لهدنة إنسانية بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أن بلاده يدعم الدعوة المشتركة لوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثل الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية إلى هدنة إنسانية فى ليبيا واستلهام روح شهر رمضان المبارك، واستئناف المحادثات فى سبيل وقف حقيقى لإطلاق النار واستئناف محادثات السلام.

وأضاف الصفدى فى تصريح أوردته وكالة الانباء الاردنية، دعم الأردن للدعوة الأوروبية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والقائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفانى توركو وليامز إلى هدنة إنسانية فى ليبيا.

وأوضح أن الأردن يضم صوته إلى الأصوات التى تدعو الفرقاء فى ليبيا إلى الحوار ونبذ العنف والتعاون فى مواجهة التحديات المشتركة وفى مقدمتها جائحة كورونا وتبعاتها، مشددا أيضاً على أهمية الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف كل النزاعات.