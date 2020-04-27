شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فى سماء دمشق وتسقط صواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السورية، في نبأ عاجل، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى وتسقط عددا من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها . وتصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الاثنين، لأهداف معادية فى سماء محيط دمشق. Advertisements وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط العاصمة دمشق، وأضافت سانا في تغريدة أخرى، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للأهداف المعادية وأسقطت عددا منها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فى سماء دمشق وتسقط صواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.