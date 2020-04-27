شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: احتياطياتنا المثبتة من النفط تبلغ 10 مليارات برميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائرى، إن احتياطيات الجزائر المثبتة من النفط تبلغ حاليا 1.34 مليون طن أو عشرة مليارات برميل.

وقال عرقاب أيضا للإذاعة الرسمية إن الجزائر، العضو فى أوبك، يملك احتياطيات مثبتة من الغاز الطبيعى تقدر بنحو 2.36 مليار متر مكعب. ويعد الجزائر موردا رئيسيا للغاز لأوروبا.

وتراجع إنتاج وصادرات الجزائر من النفط والغاز فى السنوات الأخيرة بسبب تزايد الاستهلاك المحلى وقلة الاستثمار الأجنبى مما أثر بشكل كبير على عائدات الطاقة التى تمثل المصدر الرئيسى لمالية الدولة.

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وفى محاولة لوقف هذا الاتجاه وافقت الحكومة أواخر العام الماضى على قانون للطاقة يعرض شروطا تعاقدية جذابة على المستثمرين الأجانب تشمل حوافز ضريبية.

ووقعت شركة سوناطراك الحكومية للطاقة على عدة مذكرات تفاهم هذا العام مع شركات نفط كبيرة من بينها إكسون موبيل.

وقال عرقاب إن الهدف من هذه الشراكة مع الشركات الكبيرة الحفاظ على حصة الجزائر فى الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها على الانتاج.