شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى العراقى يفتش مناطق فى صحراء الأنبار لملاحقة "داعش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ الحشد الشعبى العراقى، عملية تفتيش فى عدة مناطق فى صحراء الأنبار لملاحقة خلايا "داعش" الإرهابي. وذكر الحشد الشعبى - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قوة من لواء عامرية الصمود فى الحشد ، بالاشتراك مع لواء مغاوير عمليات الأنبار ، شرعت بتفتيش مناطق بصحراء الأنباز، مشيرا إلى أن العملية شملت مناطق غرب بحيرة الرزازة ومنطقة ثميل لضمان خلوها من بقايا داعش. وأضاف أن العملية الأمنية المشتركة حققت الأهداف المرسومة لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبى العراقى يفتش مناطق فى صحراء الأنبار لملاحقة "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.