الجزائر تلغى الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على المنتجات الصيدلانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الجزائرية، أنها ألغت بشكل مؤقت الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات المنتجات الصيدلانية والمعدات الطبية للمساعدة فى مواجهة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وتستورد الجزائر احتياجاتها من المنتجات الطبية من الصين منذ تفشى الفيروس وقالت الحكومة إنها ستنفق 100 مليون دولار على شراء هذه المنتجات. Advertisements وأعلنت الحكومة حتى الآن 3382 حالة إصابة مؤكدة بكورونا إضافة إلى 425 حالة وفاة و1508 حالات شفاء. وقررت السلطات السماح لبعض المتاجر باستئناف نشاطها وذلك بعد يوم واحد من تقصير مدة حظر التجول فى عدة ولايات من بينها الجزائر العاصمة.

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