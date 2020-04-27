ضبط وافد بصق على خضروات بمركز تجاري في سبت العلايا

أوقفت لجنة مشتركة مكونة من الجهات المختصة في محافظة سبت العلايا (بحث جنائي وشرطة وبلدية وصحة)، وافدا يمنيا ثبت بكاميرات الفيديو في مركز تجاري شهير بالمحافظة قيامه بالبصق على فواكه وخضروات في السوق.

وفي اجراء احترازي سريع بادرت البلدية بإغلاق المركز التجاري احترازيا لحين ظهور نتائج العينات من قبل المختبر الإقليمي بعسير، ومصادرة أكثر من 1377 كيلوجراما من الفواكه ، اتضح من كاميرات الفيديو أن المقيم بصق على أجزاء منها، بالإضافة إلى مصادرة 774 كيلو جرام من المواد الغذائية التي اتضح أيضا أنه لامسها بيديه، وتم تعقيم ورش المجمع كاملا بمادة الكلور المخفف ضمن الإجراءات الاحترازية.

وتعود التفاصيل وفقاً لما أوردتها “الرياض” إلى تلقي البحث الجنائي في المحافظة، بلاغا يفيد بقيام وافد يمني بالبصق على الخضروات في السوق، ليتم على الفور التوجه إلى الموقع، وتم مقابلة المختصين في السوق، وأكدوا أنهم ليس لديهم علم مسبق بالأمر، إذ أن المناوبين في هذه الفترة المذكورة انتهى دوامهم، ليتم التواصل مع المشرف على السوق للاطلاع على التفاصيل من تسجيلات كاميرات الفيديو في السوق، والتي من خلالها اتضحت حقيقة البلاغ، وثبوت ارتكاب المقيم لفعلته النكراء.

وبعد التيقن من الأمر تم ابلاغ الجهات المختصة في البلدية ومستشفى سبت العلايا والجهات الأمنية لمباشرة مهامها والبحث عن المقيم، ليتم التعرف على هويته، والقبض عليه في مسكنه بمركز عفراء، وتسليمه إلى مندوب مستشفى سبت العلايا لإيداعه في الحجر الصحي، وأخذ عينة من دمه لإرسالها إلى المختبر الإقليمي بعسير، للتأكد من اصابته بفايروس كورونا المستجد كوفيد 19.

في اتجاه آخر باشر فريق عمل مشترك بين البلدية والصحة في المحافظة، جناح سوق الخضروات في السوق، وتمت عملية حصر للمخالطين للمقيم في توقيت وجوده من خلال كاميرات الفيديو، ليتضح أن عددهم 11 شخصا، وهم 4 سعوديين، 3 مصريين، و3 يمنيين، وبنجلاديشي، وتم إيداعهم المحاجر الصحية .

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وتمت مصادرة المنتجات الغذائية، وتكليف المشرف على المجمع بتعقيم السوق بشكل يومي حتى ظهور نتائج العينات من قبل المختبر الإقليمي بعسير.

وأشاد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بجهود البلديات في تنفيذ التعليمات والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على صحة المستهلك، وذلك إنفاذا لتوجيهات السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – أمير منطقة عسير- حفظه الله -، وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشدد أمين عسير على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف للإجراءات الصحية، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة.

من جانبه أكد رئيس بلدية محافظة سبت العلايا أحمد البارقي، أن الجهود التي تبذلها البلدية تأتي في ظل التوجيهات المستمرة من أمين عسير على تشديد المراقبة على الأسواق التجارية وكافة المجمعات التجارية للتأكد من اتخاذ الاحتياطات الوقائية لمنع تفشي فايروس كورونا، وفق الحرص والاهتمام الكبيرين من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال ب أمير منطقة عسير.