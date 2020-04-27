إمارة المدينة: استمرار منع التجول الكامل في حي قربان وبني ظفر

أكدت إمارة المدينة المنورة استمرار منع التجول الكامل في حي (قربان- بني ظفر) وعدم الدخول أو الخروج منهما. وقالت الإمارة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه ضمن قرار التحول إلى منع التجول الجزئي فقد تقرر استمرار منع التجول الكامل في حي (قربان- بني ظفر) وعدم الدخول أو الخروج منهما، فيما يُسمح بالحركة داخل نطاقهما من الساعة (9 صباحًا وحتى 5 مساءً) للاستفادة من الخدمات التموينية والصحية. انشر الخبر :

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