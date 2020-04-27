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شكرا لقرائتكم خبر عن «فتاة كورونا».. جرافيتي ضخم في جبال الألب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف فنان فرنسي يشتهر برسوم جرافيتي على مساحات كبيرة من الأرض العشبية، عن أحدث أعماله الفنية، وهو رسم في منطقة جبال الألب السويسرية لفتاة تنظر إلى الأفق ويتناول أزمة جائحة فيروس «كورونا».
وفنان الجرافيتي سايب، واسمه الحقيقي جيوم لوجرو، له أعمال وصور مؤقتة قابلة للتحلل البيولوجي من ياموسوكرو في ساحل العاج إلى شون دو مارس بجانب برج إيفل في باريس.
ونفذ سايب عمله الفني الجديد «ما بعد الأزمة» في منطقة خالية من الأشجار ببلدة ليزان السويسرية السياحية، وهو لفتاة جالسة تكمل سلسلة من الأشكال البسيطة لأشخاص أياديهم متشابكة.
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