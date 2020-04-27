مدفع إفطار دبي يدوّي بلا جمهور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سومية سعد



صوت طلقاته المدوية في وجه فيروس «كورونا» يحمل البشائر، كان يؤكد أنه لا بدّ من الانتصار على هذا الوباء، وأنه عبر طلقات الفرح، يعلن أن دبي ماضية في طريقها، ومواصلة هذه العادة الأصيلة.

قال الرائد عبدالله العميمي، آمر فريق إطلاق المدفع، في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، إن مدفع رمضان يحيي الذكريات في دبي في بداية نشأتها، ونحن فريق المدفع نرتدي أول لباس عسكري لشرطة دبي منذ تأسيسها، لتخليد ذكرى الماضي الجميل، الذي كانت تعيشه دبي، وفرحة أهل دبي والإمارات بقدوم رمضان، وأصبح هذا التقليد موروثاً شعبياً، ننقله إلى جميع السياح والزوار وأهل دبي، وهذا العام يصمد في وجه «كورونا»، معلناً النصر عليها والتحدي. كما ظل صامداً في وجه كثير من التغييرات التي أثرت في الحياة العصرية.

وأشار إلى أن المدفع يطلق يومياً في الخوانيج، وأتلانتس النخلة، وبرج خليفة، ومصلى العيد في منطقة المنخول. ولا ينحصر إطلاق المدفع على تلك الأماكن، بل تشهد إمارات الدولة الكثير من مواقع الإطلاق.