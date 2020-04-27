محمد بن راشد: مكسبنا في «كورونا» قيمنا النبيلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التحية لكل من ساهم في فعل الخير لتجاوز جائحة «كورونا».

وقال سموه على «تويتر»: «كل التحية لمن ساهم معنا إنسانياً لتخفيف آثار الجائحة على الأسر المتضررة وفي مساكن العمال: بنك دبي الإسلامي، وشركة إعمار، وجمعية بيت الخير، ودار البر، ومؤسسة محمد بن راشد الإنسانية، و12 ألف متطوع، وغيرهم الكثير. مكسبنا الحقيقي في هذه الأزمة هو قيمنا الإنسانية النبيلة».

إلى ذلك نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، قرارها تخفيف قيود الحركة في منطقتي الراس ونايف، بعد تسجيل «صفر» حالات كورونا على مدى يومين، بفضل تعاون أفراد المجتمع وجهود الفرق الميدانية، مع استمرار الحظر في المنطقتين من الساعة 10 مساء حتى 6 صباحاً، أسوة بباقي أنحاء الإمارة.

وأضاف المكتب: «إنجاز أكثر من 6000 فحص طبي في منطقتي الراس ونايف في أقل من شهر واحد، وجهود كبيرة لجنود الصفوف الأولى من فرق مركز التحكم والسيطرة، وهيئة الصحة، وشرطة دبي، والدفاع المدني، وإسعاف دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة وطني التي عملت لضمان أعلى مستويات الحماية للمواطنين والمقيمين في كافة أنحاء دبي».

وختم بالقول: «نأمل أن يكون هذا الإنجاز مقدمة لمرحلة جديدة من مراحل مواجهة الجائحة التي يتكاتف العالم اليوم للتصدي لها، مع ضرورة الالتزام دائماً بالتدابير الاحترازية».