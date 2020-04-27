اتفاقية تعاون بين الخدمات الإنسانية وجامعة «إيوا» الكورية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

وقعت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، المديرة العامة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والبروفيسورة هيونج جو تشينج، من مركز جامعة إيوا لأبحاث الموسيقى والصحة في كوريا الجنوبية، اتفاقية تعاون بين الجانبين ضمن إطار الالتزام بإرساء دعائم التعاون، وتعزيز جهود الارتقاء بالخدمات والأنشطة ذات الصلة.

وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان بالعمل على إتاحة الفرص الممكنة وتسخيرها، لخدمة البرامج ذات الصلة بالطلاب واختصاصيي العلاج والمعلمين والمشرفين من خارج الدولة، بهدف التدريب والعلاج بالموسيقى.

كما يتعاون الطرفان على إنشاء آلية مشتركة لدعم التبادلات بين أعضاء هيئة التدريس، عبر التبادل المهني، أو في المجالات الأكاديمية أو «الإكلينيكية»، فضلاً عن تشجيع استمرارية التدريب والتعليم، فيما يتعلق بتلك الأهداف.

ونظراً للظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب فيروس «كورونا» وقعت الاتفاقية إلكترونياً عن بعد.

وقد ثمّنت الشيخة جميلة، التعاون القائم مع الجامعة منذ عام 2013؛ حيث تأتي الاتفاقية في إطار ترسيخه وتنميته وقالت: شهد برنامج العلاج بالموسيقى الذي تنظمه المدينة بالتعاون مع جامعة إيوا إنجازات مهمة بتدريب الطلبة ذوي الإعاقة، وطالبات الدراسات العليا من جامعة إيوا، وكادر المدينة، بهدف استدامة البرنامج وتحقيق أهدافه.

ويأتي حرص الخدمات الإنسانية على استدامة البرنامج، ليكون لديها كادر مؤهّل لتطبيق منهجيات العلاج بالموسيقى، لتطوير قدرات الطلبة، مع تحقيق المزيد من التقدم في باقي المجالات.

وأكدت أهمية تعزيز وتنمية التعاون مع المؤسسات والجهات عالمياً وعربياً ومحلياً، ارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وفق أفضل الممارسات.

والمدينة هي أول مؤسسة في الوطن العربي في مجال التعاون مع جامعة إيوا التي يمتد تاريخها لأكثر من 150 عاماً، في تطبيق برنامج العلاج بالموسيقى.

وأكدت المديرة العامة، أن تطوير قدرات الطلبة ذوي الإعاقة، حركياً واجتماعياً ولغوياً وتربوياً، يتيح الفرص أمامهم لتحسين جودة حياتهم والمشاركة والاندماج في المجتمع، وهو ما تحرص المدينة على تحقيقه.

وأكدت خديجة با مخرمة، المشرفة على البرنامج، ومسؤولة التخطيط والمتابعة، أن تعاون الجانبين يشهد تطوراً ملحوظاً في البحوث العلمية، وفي ظل الخطوة الجديدة الممثلة بالاتفاقية، سيشهد التعاون مزيداً من المجالات، وقالت: توفر المدينة بيئة مناسبة لتدريب طالبات الدراسات العليا من جامعة إيوا. وبلغ عددهن 27 طالبة واختصاصية، في حين خرجت خمس دفعات من كادر المدينة المشارك في البرنامج، تضم 76 معلماً واختصاصياً ومشرفاً وتربوياً، بلغ عدد الطلاب ذوي الإعاقة الذين استفادوا من البرنامج منذ انطلاقته 364.