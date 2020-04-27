اعتقالات في القدس واعتداءات استيطانية في بيت لحم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت قوات الاحتلال «الاسرائيلي»، أمس الاحد، 3 مقدسيين بعد اقتحام منازلهم في بلدة العيسوية، كما اقتحمت قوات الاحتلال حي أبو تايه في بلدة سلوان، وأطلقت قنابل الغاز والصوت عشوائياً تجاه المواطنين، فيما أقدم مستوطنون على نصب خيمة استيطانية في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، في وقت تظاهر آلاف «الإسرائيليين» احتجاجاً على الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس البرلمان بيني جانتس لتشكيل حكومة ائتلافية.



وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن مخابرات وقوات الاحتلال اقتحموا البلدة، ثم دهموا عدة منازل واعتقلوا الشبان: محمد عصمت عبيد، وأحمد كايد محمود، ومحمد عوض البيتوني. وفي ساعات متأخرة من مساء السبت حررت شرطة الاحتلال المتواجدة على أبواب الاقصى مخالفات مالية بقيمة 500 شيكل لعدد من المصلين، الذين أدوا صلاة العشاء والتراويح على أبواب الاقصى المغلقة مع مراعاة الاجراءات المتبعة للحد من فيروس كورونا.

ومن جهة ثانية أفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت مساء السبت فتيين من بلدة بيت حنينا، وأفرجت عنهما بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 ايام.

وفي الضفة الغربية، دهمت قوات الاحتلال فجر أمس الأحد، بلدة ترقوميا قضاء الخليل، واعتقلت الشابين طارق علي فطافطة وكايد محمد فطافطة، بعد اقتحام منزليهما، وتم نقلهما إلى جهة غير معلومة.

ومن جانبها، واصلت مجموعات من المستوطنين الاعتداء على أراضي وممتلكات الفلسطينيين، وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في المدينة حسن بريجية، بأن مستوطنين نصبوا الخيمة في منطقة «وادي الخنزير» في قرية الجبعة. وأشار بريجية إلى أن المستوطنين صعّدوا من هجماتهم الاستيطانية، وآخرها نصب بيت متنقل في أراضي خلة النحلة ببيت لحم، وزراعة أشتال في أراضي جنوب المدينة بهدف مصادرة أراضي المواطنين. وأوضح أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر عسكرية نهاية العام الماضي بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي بيت لحم لتوسيع تجمع مستوطنات «غوش عصيون» المقامة على أراضي الفلسطينيين.

على صعيد آخر، سار متظاهرون مساء السبت في «تل أبيب» تنديداً بالاتفاق باعتباره مناورة من نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة. وذكرت وسائل إعلام «إسرائيلية» أن نحو ألفي شخص شاركوا في التظاهرة، وقد راعوا خلالها قواعد التباعد الاجتماعي إضافة الى وضعهم كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وهتف المتظاهرون الذين ارتدى أغلبهم ملابس سوداء ضد «الفساد» ودعماً ل«حماية الديمقراطية» التي قالوا ان نتنياهو يهددها. كما رفعوا لافتات كتب عليها «الشعب ضد الحكومة»، ملوحين بالأعلام «الاسرائيلية». (وكالات)