أكبر تراجع للوفيات في أوروبا الموبوءة منذ شهر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا ومدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأحد، أقل حصيلة وفيات منذ شهر على الأقل، في تأكيد تجاوزها ذروة الوباء، فيما تستعد حكومات دول عدة لتخفيف جزئي للقيود المشددة التي أجبرت نصف البشر على التزام منازلهم لأسابيع. ويبدو أن الحصيلة اليومية للوفيات في الدول الغربية بدأت تستقر؛ بل وتتراجع في الدول الأكثر تأثراً بالوباء. وقال مسؤولون إن بريطانيا تشهد الآن اتجاها نزولياً أكيداً جداً لعدد المصابين في المستشفيات في لندن وميدلاندز ومناطق أخرى في المملكة المتحدة، فيما عاد رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى 10 دانينج ستريت استعداداً لمباشرة عمله اليوم الاثنين، لكن حكومته تقاوم الدعوات لتخفيف القيود المفروضة.

وفيما بلغ عدد الإصابات حول العالم أكثر من مليونين و900 ألف ووصل عدد الوفيات إلى نحو 203 آلاف، أكثر من نصفهم في أوروبا، سمحت إسبانيا للأطفال بالخروج من منازلهم أمس الأحد، لأول مرّة منذ ستة أسابيع مع تخفيف الدول إجراءات الإغلاق وإعادة تحريك اقتصاداتها المنهكة جرّاء الوباء وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس عن إصابة 874 عسكريا بفيروس بفيروس كورونا. وفي فرنسا يستعد رئيس الوزراء إدوار فيليب، الثلاثاء، لتقديم الاستراتيجية الوطنية للخروج من الحجر، وتعقب ذلك مناقشة وتصويت في الجمعية الوطنية. كما سيتم الثلاثاء الكشف عن تطبيق إلكتروني لتتبّع أثر الأشخاص الذين خالطوا مصابين بالفيروس.



في غضون ذلك، طرحت مجموعة العشرين مبادرة دولية لتسريع الوصول للأدوات الصحية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، فيما يستعد مجلس الأمن لإصدار قرار يهدف إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة الفيروس، في حين أعلن تحالف ابتكارات التأهب الوبائي «CEPI» أن أكثر من 115 لقاحاً يجري اختبارها في جميع أنحاء العالم، ويحطم هذا السباق معايير السرعة والأمان في تطوير الأدوية واللقاحات. كما يقوم بعض المطورين بإجراء تجارب السلامة والفاعلية بالترادف، بدلاً من التسلسل، كما هو الحال، في بروتوكولات الاختبار التقليدية القصيرة، ويعمل البعض الآخر في العديد من البلدان في وقت واحد، بحثاً عن أسرع مسار للسوق.