«الهلال» تكفل 10 آلاف يتيم في عدة دول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:آية الديب

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع برنامج «قلبي اطمئن»، مبادرة لكفالة 10 آلاف يتيم، تستهدف استقطاب مساهمين وكفلاء للأيتام، لتوفير حياة كريمة لهم وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

وأشارت الهيئة إلى أن برنامج «قلبي اطمئن» كفل 1000 يتيم في الأردن، فيما ينتمي تسعة آلاف يتيم الآخرين إلى عدة دول هي لبنان والعراق ومصر والفلبين والهند وسريلانكا وطاجيستان وكازاخستان.

وأوضحت الهيئة أن اختيار الأيتام يتم بعد دراسة حالتهم الاجتماعية دراسة وافية من خلال مكاتبها في الخارج، وأن دفع قيمة الكفالة يمكن أن يتم من خلال الاستقطاع الشهري، أو دفع قيمة كفالة اليتيم لفترة معينة، موضحة أن قيمة كفالة الطفل اليتيم شهرياً تبلغ 200 درهم، وأن هناك إمكانية للمساهمة في المبادرة من خلال التبرع النقدي عبر موقعها الإلكتروني.

وتزامناً مع شهر رمضان المبارك، لقيت المبادرة تجاوباً طيباً من أفراد المجتمع الذين حرصوا على إبلاغ معارفهم بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمساهمة في كفالة الأيتام، لاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها دول العالم، في ظل محاربة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».