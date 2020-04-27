ارتفاع حصيلة الإصابات بـ «كورونا»في عدد من دول المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة، الخرطوم، عمّان، الكويت:

”الخليج 365”، وكالات

أعلنت السلطات السعودية،عن رفع حظر التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة اعتباراً من،أمس الأحد وحتى الأربعاء 13 مايو /أيار المقبل من الساعة 9 صباحاً وحتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي«،كما أعلنت تمديد تعليق جميع رحلات الطيران الدولية والداخلية حتى إشعار آخر،في وقت شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السعودية وقطر أمس ارتفاعا قياسياً،بينما سجلت انخفاضاً في كل من الكويت وسلطنة عمان،في حين تبحث الحكومة الأردنية عودة موظفي القطاع العام إلى العمل بحد أدنى لا يتجاوز 30%.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً بالإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.

نص الأمر الملكي على أنه بالإضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة،يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها وذلك في محال تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية.

وأكد الأمر الملكي السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من الأربعاء المقبل.

كما أكد الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

كما قررت السعودية تمديد تعليق جميع رحلات الطيران الدولية والداخلية حتى إشعار آخر.

إلى ذلك،شهدت حصيلة الإصابات بكورونا في السعودية، أمس ارتفاعاً قياسياً، بتسجيل 1223 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات 17522،فيما تم تسجيل ثلاث وفيات ،ليصبح عدد الوفيات 139 حالة ،في حين تماثل 142 للشفاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 2357 شخصاً.

كما شهد معدل الإصابات بكورونا في قطر ارتفاعاً ملموساً أمس لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل 929 حالة،ليبلغ إجمالي الإصابات 10287، و1012 حالة شفاء،فيما لا تزال حصيلة الضحايا 10 وفيات.

وشهد معدل الإصابات بكورونا في الكويت وسلطنة عمان انخفاضاً مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس عن تسجيل 183 إصابة جديدة»278 إصابة أمس الأول»، ليبلغ مجموع الإصابات 3075.

وتوفي شخص واحد،وارتفعت بذلك حصيلة الوفيات إلى 20 حالة،فيما ارتفع عدد المتعافين ب150 حالة شفاء جديدة،ليصل إلى 806 أشخاص.

وفي سلطنة عمان،أعلنت وزارة الصحة،أمس عن تسجيل إصابة 93 شخصاً،»مقارنة مع 115 في اليوم السابق»،ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1998 حالة.ولا تزال حصيلة الوفيات في السلطنة عشر وفيات، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 333 شخصاً.

وفي البحرين،أعلن ،أمس عن تسجيل 44 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1439 حالة،فيما تعافت 26 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1186،لافتة إلى تسجيل ثماني وفيات.



فك العزل عن بلدة سورية

وأعلنت الحكومة السورية فك الحظر عن بلدة «عين منين» أولى البلدات السورية التي تم تطبيق العزل الصحي الإلزامي عليها بعد تأكيد خلوها من»كوفيد 19».

بدورها،أعلنت ​وزارة الصحة ​اللبنانية،أمس،عن تسجيل 3 ​إصابات جديدة بكورونا،رفعت الإصابات إلى 707،فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة،ما أبقى حصيلة الوفيات عند 24 حالة.

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مصر تخصص 47 مستشفى للفحص



وأكدت وزارة الصحة المصرية،أن مستشفيات الحميات، التي تم تخصيصها لفحص حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا، يبلغ عددها 47 مستشفى بجميع المحافظات، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 4258 سريراً من بينها 227 سرير رعاية مركزة، حيث جارٍ إعدادها لتصبح مستشفيات عزل بشكل تدريجي، تقدم كل الخدمات الطبية.

وقال وزير شؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة أمس، إن الحكومة تبحث عودة موظفي القطاع

العام إلى العمل بحد أدنى لا يتجاوز 30%،مؤكداً صدور قرار مرتقب بذلك أو تمديد العطلة لأسبوع آخر مع انتهائها مطلع الشهر المقبل.

وأوضح أن لجنة مكافحة الأوبئة أوصت بعودة العمل للوزارات والمؤسسات الرسمية وعودة محدودة للنقل العام واستعمال المركبات وتوسيع عجلة إنتاج القطاع الخاص التي تصل حالياً إلى 65%.

وأعلن الأردن،أمس تسجيل 3 حالات جديدة بكورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 447 إصابة،فيما أعلن عن شفاء 5 حالات لترتفع حالات الشفاء إلى 337 حالة.

وأعلن المغرب،أمس تسجيل وفاة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 160،فيما تم تسجيل 150 إصابة جديدة بالفيروس،ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4047 ،في حين تم شفاء 20 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 557 حالة.



الخرطوم: ثلاث نيابات لتنفيذ الطوارئ الصحية



وفي السودان،أعلن عن تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا،ليرتفع عدد الإصابات إلى 237 حالة،كما تم تسجيل 4 وفيات ليرتفع عدد الوفيات إلى 21،فيما بلغ العدد الكلي للمتعافين 20 شخصاً.

وأصدر والي ولاية شمال دارفور ،قراراً بإغلاق جميع مداخل ومخارج حاضرة الولاية الفاشر أمام حركة المرور من وإلى المحليات الأخرى اعتباراً من أمس وإلى حين إشعار آخر.وأعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم،عن إنشاء ثلاث نيابات متخصصة لتنفيذ أوامر الطوارئ الصحية المتعلقة بكسر حظر التجوال المفروض للحد من انتشاركورونا.

ووجهت اللجنة بحظر التجمعات خلال رمضان ومنع الإفطارات الجماعية وإيقاف صلاة التراويح وصلاة الجماعة والجمعة.