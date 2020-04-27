شكرا لقرائتكم خبر عن إعـادة فتـح المـراكـز التجارية تزيد مسؤولية المجتمع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:جيهان شعيب

إنسانية قرارات إمارات الأمن والأمان لا جدال فيها، ولا مزايدة عليها، ومواقفها الواعية، تثبت يوماً بعد آخر ريادتها في الإجراءات والتدابير التي تتخذها وتقرها، ومن ذلك قرار تمديد فترة برنامج التعقيم الوطني خلال شهر رمضان الفضيل لمدة ساعتين؛ بحيث يبدأ من الساعة العاشرة ليلاً بدلاً من الساعة الثامنة، إلى جانب فتح المطاعم، ومراكز التسوق، والمحال التجارية من الساعة ١٢ ظهراً حتى العاشرة مساء.

وحددت الجهات المعنية في الدولة أن الهدف من الفتح الجزئي، إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع، لقضاء مستلزماتهم الأساسية، واحتياجاتهم الضرورية، مع الالتزام التام بالإجراءات، والتدابير الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، والتقيد بالتوجيهات، من الامتناع التام عن التجمعات، والاختلاط وما شابهه.

في الأزمات، تتوثق الجدية، ويبرهن أبناء ومقيمو البلد على أصالتهم برد الجميل لدولة المكارم، عبر الالتزام بكل ما توجه إليه، وتطالب به، لاسيما في جائحة كورونا التي تستلزم من الجميع الإذعان التام، دون إخلال أو لامبالاة؛ حيث على الجميع اعتبار أن قرار فتح الأسواق، والمراكز، لا يعني الخروج من البيوت للتنزه، دون ضرورة أو حاجه، ولا يعني التجمع في الساحات العامة، أو في المتنزهات وخلافه. ولا شك في أن الإجراءات والجهود التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، أدت إلى إحكام السيطرة على انتشار الفيروس المؤذي، وبالتالي وحتى تواصل الجهات المعنية في الدولة إحكام قبضتها عليه، دون تزايد أعداد المصابين، على الجميع مساعدتها، بالالتزام بتدابيرها كافة، حتى لا تضيع ما بذلته من جهود سدى، ونعود لنقطة البداية في التصدي والمواجهة.

وفي ذلك جاءت مناشدات فعاليات مجتمعية لأبناء ومقيمي الدولة بمواصلة الالتزام، حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

المصلحة العامة



وقال ‏ايمن الباروت أمين عام البرلمان العربي للطفل: الجهات المعنية في الدولة تقوم بمتابعة ‏جميع المتطلبات التي يحتاج إليها الأفراد و الأسر من المواطنين والمقيمين، ‏وتوليها الاهتمام المباشر والتنفيذ السريع لها بما يخدم المصلحة العامة. ‏وبحلول شهر رمضان المبارك قامت الجهات المعنية مشكورة بتمديد برنامج التعقيم الوطني ‏ساعتين إضافيتين ‏ليكون من 10 مساء وحتى السادسة صباحاً من كل يوم، وهذا التمديد يأتي خدمة كل من له حاجة في شراء الحاجات الضرورية، ‏فيما يضع ذلك أفراد المجتمع أمام مسؤولية الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة على كل فرد في المجتمع، ‏بارتداء الكمامات، ‏واستخدام المعقمات، ‏ولبس القفازات إن لزم الأمر، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية، والدوائية، أو للضرورة الصحية، أو العمل لفئات القطاعات الحيوية المحددة، من قبل الجهات المختصة، مع أهمية الابتعاد عن التجمعات العائلية المعتادة في كل رمضان، حفاظاً على الصحة العامة، والحماية من تناقل العدوى، ‏حتى انقضاء هذه الجائحة. ‏

وهناك مسؤولية أخرى تقع على التجار وأصحاب المحال التجارية، مع تمديد أعمال البرنامج الوطني للتعقيم، عبر الالتزام ومراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، مع المحافظة على المسافة الآمنة «مترين» وفق مبدأ التباعد الجسدي، لتقليل الزحام، والتزاماً بالإرشادات الصحية، والإجراءات الوقائية المقررة في مواجهة فيروس كورونا.‏ ونعلم جميعاً بأن الشهر الفضيل مرتبط بشعائر دينية، وعادات اجتماعية، ‏نحرص عليها كل سنة كالاعتكاف، وصلاة التراويح، إضافة إلى تجمعات الإفطار العائلية والخيرية، وفي ظل هذه الظروف الحالية الاستثنائية، فإن سلامة أهلنا ومجتمعنا تقتضي على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتحلي بالصبر للحد من انتشار الوباء، التزاماً بالإرشادات والنصائح الطبية، وبما أورده مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وفي مقدمته الحرص على الصلاة في البيوت، والأخذ بأسباب الوقاية الصحية، باعتبارها واجباً شرعياً وضرورة حياتية، والتزاماً وطنياً.

التقيد بالتوجيهات



وينبه محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة في دبا الحصن إلى أن قرار فتح مراكز التسوق، والمولات، والمحال التجارية من 12 ظهراً إلى 10 مساء، جاء لأمور إنسانية في دولة رائدة في العمل الإنساني، وتحديداً ليلبي احتياجات الجمهور، من إتاحة الوقت لهم لشراء السلع والمواد الاستهلاكية، مشدداً بقوله: ليس المقصود من القرار التجول من أجل الترفيه، لذا نوجه الجمهور بالتقيد بقرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، ومنها عدم التجمع والتزاحم أثناء التسوق، وترك مسافة مترين بين الشخص والآخر، مع ضرورة لبس الكمامات والقفازات، وأخذ الاحتياطات الاحترازية بذلك، في حين على من ليس في حاجة إلى شراء أي احتياجات، أن يبقى في بيته أفضل له، لأن جائحة كورونا لا تزال موجودة، لذا وحرصاً على سلامة الفرد، والآخرين التقيد بالتعليمات والإرشادات.

كما ندعو الجهات المختصة إلى أخذ الإجراءات الاحترازية في أماكن التسوق من أجل الوقاية، ومعاقبة غير الملتزمين، وتحويلهم للجهات القانونية.

مواصلة الالتزام

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ورفع د. مصبح بالعجيد الكتبي العضو السابق في المجلس الوطني الاتحادي الشكر للقيادة الحكيمة والرشيدة للدولة لاهتمامها دائماً بمصلحة شعب الإمارات من المواطنين، والمقيمين، والزائرين على حد سواء، ولسعيها الدائم لتحقيق ما يتمناه الجميع من رفاهية، ورعاية على الدوام، وخاصة في الحالات الاستثنائية، مثل التي يمر به العالم هذه الفترة من وباء بهذه الخطورة على البشر. ويقول: القيادة لم تألو جهداً في مواجهة هذا البلاء والوباء؛ حيث اتخذت الكثير من الإجراءات الاحترازية لمواجهته، ومن هذه الإجراءات التعقيم الوطني الذي أثبت نجاحه، الذي كان يبدأ من الساعة الثامنة مساء كل يوم، حتى الساعة السادسة فجر اليوم التالي.

وقد سعدنا كثيراً بالتزام الجميع بهذا التعقيم الوطني، إلا أنه وبمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، ارتأت القيادة الرشيدة أن تمنح الجميع من مواطنين ومقيمين فرصة أكبر لقضاء الحاجيات الضرورية، فأضافت مدة ساعتين لبرنامج التعقيم الوطني ليبدأ من الساعة العاشرة بدلاً من الثامنة، وعليه نود من الجميع- كما أسعدونا جميعاً حكومة وشعباً- أن يستمروا في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء، والبقاء في البيوت حفاظاً على سلامتنا وسلامة المجتمع وبلادنا.

الوعي الكامل



وشدد المستشار القانوني جاسم النقبي على وجوب أن يهتم الفرد بحماية نفسه، وعائلته، ومجتمعه، ووطنه، لاسيما في ضوء أزمة كورونا، قائلاً: لابد أن يتقيد الجميع بكل ما وجهت إليه الجهات المعنية في الدولة حتى لا نعود لنقطة الصفر في مواجهة الفيروس، لاسيما أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في التصدي له ومكافحة انتشاره، لذا لا ينبغي الخروج للأسواق إلا للضرورة القصوى، ودون اصطحاب كامل أفراد الأسرة، ولابد من أن يكون الوعي المجتمعي متكاملاً في هذه الأزمة، لاسيما وبعض الجنسيات من المقيمين لديها لامبالاة واستهتار، بما يتوجب تنفيذ العقوبات بحق غير الملتزمين. والحقيقة جهود الدولة مشهودة في السيطرة على فيروس كورونا منذ اللحظة الأولى، فيما تعد الأكبر في تقديم المساعدات الطبية لدول العالم، وبنسبة 85%، وفقاً لتصريح دولي حول ذلك، لذا أتمنى أن يكون الجميع على درجة عالية من الوعي، والالتزام.

التفاعل الإيجابي



ووجه سلطان الشرقي عضو سابق في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رسالة لأفراد المجتمع قائلاً: إذا كنت تعيش في عزلة حبيس المنزل، فتذكر أنك لست الوحيد، ففي هذه الفترة، يعيش ربع سكان العالم تقريباً تحت الحظر، وملايين الأشخاص يحاولون التكيف مع الظروف الجديدة الناتجة عن القيود المفروضة على الحركة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. فلا يزال فيروس كورونا الحدث الرئيسي الذي يشغل بال كثيرين في مختلف العالم، حكومات وأفراد.

وقال: ما تتخذه دولتنا الغالية من إجراءات، يعد الأكثر حراكاً في مواجهة هذه الجائحة، وفي هذا الصدد أتمنى الوعي الكامل الذي أثبته المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين.



الصحة الأهم



وقال أحمد عبدالله الغصيب: بفضل من الله ونعمه نحن بخير كبير بوجود قيادة حكيمة وشجاعة ولديها احترافية كبيرة في مواجهة التحديات والأزمات. وفي ضوء قرار فتح مراكز التسوق يجب على الجميع أخذ الحيطة والحذر، لأن الصحة أهم من كل الكماليات في ظل الظروف الراهنة، وفي حالة وجود ضرورة للخروج، يجب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة من ارتداء الكمامات، و القفازات، وترك مسافة آمنة.

وفي نهاية الأمر ترتيب وتحديد الأولويات هي أهم ما يجب أن يعمل عليه الجميع للحفاظ على سلامة المجتمع في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).