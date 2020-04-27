أسبوع السلامة الغذائية يستقطب 10895 كادراً تربوياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد إبراهيم



أعلنت وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة التدريب والتنمية المهنية، أن أسبوع السلامة الغذائية استقطب حوالي 10 آلاف و895 كادراً تربوياً في مختلف التخصصات، حيث أطلقته الوزارة بهدف زيادة الوعي المجتمعي بأهمية سلامة الأغذية، وسلط الضوء على «العادات الغذائية في رمضان، والوعي بالمخاطر لضمان سلامة الأغذية، وتقديم غذاء صحي ومتوازن للأبناء».

وأفادت الوزارة بأن محور العادات الغذائية في رمضان لقي إقبالاً كبيراً من المشاركين؛ إذ بلغ عدد المشاركين ما يقرب من 4141 شخصاً، فيما سجلت ورشة الوعي بالمخاطر لضمان سلامة الأغذية 3184 شخصاً، أما ورشة تقديم غذاء صحي ومتوازن للأبناء، فقد سجل فيها 3570 شخصاً.وأكدت الوزارة أن أسبوع السلامة الغذائية، قدم وجبة دسمة من الوعي حول أهمية سلامة الأغذية، فضلاً عن تسليط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل التوعية في مجال السلامة الغذائية من خلال مجموعة من الورش التدريبية أتيحت يوم السبت عبر منصةlearning curve للتدريب عن بُعد.

وتركز الوزارة على الاهتمام بمجال سلامة الغذاء، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والأنشطة التوعوية لأفراد المجتمع حول سلامة الأغذية، للتحول نحو اتجاهات سلامة الغذاء، وطرح مجموعة من النصائح حول سلامة الأغذية بهدف نشر الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على جوانب في مجال الاهتمام بالصحة الغذائية.

وقالت الوزارة إن أسبوع السلامة الغذائية تضمن عدة ورش تدريبية منها: العادات الغذائية في رمضان التي أجابت من خلالها عن عدة تساؤلات ضمت نوعية الأكل والكمية الصحية، وكيفية تناوله، ومتى يتم التوقف عن تناوله، وأبرز السلوكيات الغذائية الشائعة وما نحتاج معرفته عن المنتج الغذائي. وأوضحت الوزارة أن محاور الورشة الثانية التي جاءت بعنوان الوعي بالمخاطر لضمان سلامة الأغذية، ركزت على السلامة الغذائية ومخاطر الغذاء المختلفة، مشددة على أهمية نظام «الهاسب» في تأكيد وإدارة السلامة الغذائية.

أما الورشة الثالثة فحملت عنوان «تقديم غذاء صحي ومتوازن للأبناء»، وتمحورت حول فهم النظافة الشخصية ودورها في الحد من التلوث، مبينة أهمية قراءة البطاقة الغذائية في الأغذية، وفهم السلامة الغذائية من المزرعة إلى المائدة، وفهم السلسلة الغذائية والتعرف إلى دور الأجهزة الرقابية في الدولة في السلامة الغذائية.