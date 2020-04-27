أربيل تطالب بغداد بصرف حصتها من الموازنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير المالية والاقتصاد في حكومة كردستان العراق آوات شيخ جناب، أمس الأحد، رفع مذكرة إلى رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي، لصرف حصة الإقليم من الموازنة، وفق ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وقال شيخ جناب، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع هيئة رئاسة برلمان الإقليم، إن «قرار إيقاف رواتب موظفي إقليم كردستان صدر في 16 من الشهر الحالي، ووفد الإقليم زار بغداد في 19 من الشهر ذاته، وبعد عدة اجتماعات حساسة تمكنا من التوصل إلى صيغة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برفع مذكرة إلى رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي، لإطلاق حصة إقليم كردستان من الموازنة». وأضاف أن «المذكرة وصلت إلى عبد المهدي ونأمل خلال الأيام القليلة المقبلة أن نتسلم الرد»، مبيناً أن «الحوارات بين بغداد وأربيل لم تقتصر على الموازنة والرواتب فقط؛ بل شملت مجالات أخرى منها الاتفاق على الإنتاج المشترك للكهرباء، ورفع إنتاج الغاز الطبيعي».