كبرى كنائس كوريا الجنوبية تفتح أبوابها من جديد مع الالتزام بالتباعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت كنائس كبرى في كوريا الجنوبية أبوابها مرة أخرى، أمس الأحد، بعد إغلاق في إطار إجراءات عزل عام لمكافحة

وتطلب كنيسة أونوري، وهي إحدى أكبر الكنائس في العاصمة سيؤول، من رعيتها تسجيل أسمائهم عبر الإنترنت قبل القداس والجلوس في مقاعد محددة للحفاظ على المسافات فيما بينهم.

وقال مسؤول في الكنيسة إنها قصرت الحضور في القاعة التي تتسع لثلاثة آلاف شخص على 700 زائر فقط. ومددت كوريا الجنوبية يوم الأحد الماضي فترة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي حتى الخامس من مايو/أيار، لكنها خففت بعض القيود على المنشآت متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت كنائس كبرى في كوريا الجنوبية أبوابها مرة أخرى، أمس الأحد، بعد إغلاق في إطار إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لكنها طلبت من زوارها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بعد أن خففت الحكومة بعض القيود على التجمعات الدينية مع تباطؤ انتشار المرض.وتطلب كنيسة أونوري، وهي إحدى أكبر الكنائس في العاصمة سيؤول، من رعيتها تسجيل أسمائهم عبر الإنترنت قبل القداس والجلوس في مقاعد محددة للحفاظ على المسافات فيما بينهم.وقال مسؤول في الكنيسة إنها قصرت الحضور في القاعة التي تتسع لثلاثة آلاف شخص على 700 زائر فقط. ومددت كوريا الجنوبية يوم الأحد الماضي فترة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي حتى الخامس من مايو/أيار، لكنها خففت بعض القيود على المنشآت الرياضية والدينية التي شهدت إجراءات صارمة. وأعلنت كوريا الجنوبية، أمس الأحد، عن تسجيل عشر إصابات جديدة وهو اليوم الثامن الذي يحوم فيه عدد الإصابات الجديدة حول هذا المعدل. وسجلت الصين 11 حالة إصابة، منها خمس «وافدة» خلال ال24 ساعة الماضية. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة قولها إنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 82827 شخصاً كما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4632 شخصاً.

وأشارت إلى أن 48 شخصاً غادروا المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن إلى 77394 شخصاً.



وفي الهند ناشد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مواطنيه الامتثال الصارم لتدابير العزل العام والحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، مع تزايد حالات الإصابة بشكل مطرد على الرغم من مرور أكثر من شهر على فرض حظر التجول. وفي كلمة عبر الإذاعة، قال مودي إن البلاد تخوض «حرباً» وحث مئات الملايين من المواطنين على مواصلة المعركة وعدم الوقوع ضحية الاعتقاد بأن انتشار الفيروس قد تمت السيطرة عليه بالكامل.

وقال مودي: «سأناشدكم عدم الوقوع في فخ الثقة المفرطة، والتوهم بأنه ما دام فيروس كورونا لم يصل إلى مدينتنا أو قريتنا أو شوارعنا أو مكتبنا فبالتالي لن يصل إلينا».

وتواجه السلطات الأفغانية، صعوبات في تطبيق إجراءات العزل العام في إقليم على الحدود مع إيران يتسع فيه نطاق انتشار الفيروس نتيجة لتدفق الأفغان العائدين ورفض الرجال الالتزام بالتباعد الاجتماعي. فقد سجلت السلطات في هرات، وهو إقليم يعج بالنشاط في شرقي أفغانستان ويضم مدينة هرات ثالثة أكبر مدن البلاد، عدداً كبيراً من حالات الإصابة بالفيروس.

وازدادت الأزمة الطبية والأمنية في الإقليم سوءاً مع تجاهل آلاف الرجال قواعد التباعد الاجتماعي وحضورهم تجمعاً دينياً حاشداً في بداية شهر رمضان. وقال جيلاني فرهاد المتحدث باسم حاكم الإقليم: «نطلب من الناس اتباع القواعد، لكنهم لا ينصتون، والدعاة لا يمتثلون أيضاً».

بدورها، مددت سريلانكا، الإغلاق المفروض والذي كان مقرراً رفعه الاثنين، لأسبوع إضافي بعد ارتفاع في عدد الإصابات داخل قاعدة بحرية.

وأفاد مسؤولون في قطاع الصحة بارتفاع في عدد الإصابات، لاسيما في منطقة مكتظة في العاصمة كولومبو؛ حيث سجلت 81 إصابة. كما ارتفع عدد الإصابات في أوساط البحارة في قاعدة «ويليسارا» العسكرية البحرية إلى 65 حالة، وفق المسؤولين. (وكالات)