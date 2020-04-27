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شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوانات بالعين تحتفي بيوم البطاريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
احتفت حديقة حيوانات العين ب «اليوم العالمي للبطريق» الذي يوافق 25 إبريل/نيسان من كل عام، من خلال جهودها التي تقدمها لحماية هذا النوع الذي يهدد الانقراض فصائل متنوعة منه، وأشهرها فصيلة هومبولت التي تم تصنيفها ضمن القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، نظراً لما تتعرض له من خطر الفناء؛ نتيحة الصيد البشري الجائر والتغير المناخي.
وتحتضن حديقة الحيوانات بالعين حالياً 55 بطريقاً تعيش حياتها بحرية، في بيئة مطابقة للمسطحات المائية الباردة التي اعتادت عليها في مواطنها الطبيعية، ضمن منطقة العرض التي تبلغ مساحتها 150 متراً مربعاً يشكل المسبح الذي يصل عمقه لثلاثة أمتار 60% منها، وذلك بمواصفات ومعايير عالمية، من أشهرها نظام فلترة المياه الذي يعمل على مدار الساعة لتنظيف الموقع يومياً، والتأكد من توفر عوامل الأمان والسلامة كافة للبطاريق والزوار. ومن أحدث الاستراتيجيات التي انتهجتها الحديقة لحماية بطريق «هومبولت» نظام الذكاء الاصطناعي، الذي يستخدم في التعرف إلى الحيوانات بشكل فردي، عن طريق بصمة الوجه أو الجلد.
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