القرص: الشارقة سيحقق بطولتي دوري في موسم واحد لأول مرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: عصام هجو

الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، وهذا ما جسده إبراهيم سعيد القرص، لاعب كرة اليد في نادي الشارقة، وأفضل لاعب مواطن في الموسم الماضي، والذي واصل التميز في الموسم الثاني فأصبح المرشح الأول للقب نجم موسم الأقوياء، وهو لاعب ذو مواصفات خاصة، حيث يقرض الشعر منذ نعومة أظفاره، ويشدو بأعذب الألحان، و«الشيلات» عندما يكون في ساعة صفاء مع نفسه، ومع زملائه في المعسكرات، ويهوى الموسيقى، وكرة القدم، والكاراتيه،والجوجيتسو، فضلاً عن كونه شاباً متعلماً حائزاً على بكالوريوس علم الاجتماع من جامعة عجمان، وحائزاً على درجة الماجستير في علم الاجتماع التطبيقي، ويخطط حالياً لنيل درجة الدكتوراه، ليكون أول لاعب في الدولة ينادونه بلقب «دكتور».

وفي السطور التالية نتوقف مع إبراهيم القرص «مواليد 1988»، نجم اليد الذي لعب لكل المنتخبات الوطنية، ونادي الشارقة:

* كيف تقضي يومك خلال فترة الحجر ودخول شهر رمضان الكريم؟

- بعد الفراغ من الدوام أقضي كل الوقت في البيت، وأشاهد التلفاز، وبعد صلاة العصر أتدرب في المنزل، وكل الشكر إلى نادي الشارقة الذي وفر لنا كل احتياجاتنا من الأجهزة لمواصلة التدريبات في بيوتنا، وفي ما يتعلق بشهر رمضان فعادات الشهر المعتادة لا تتغير، حيث الصلوات، وقراءة القرآن الكريم، والتعايش مع روحانيات الشهر الفضيل.

* ما هو شعورك وأنت البطل الذي لم يتوج حتى الآن؟

- مشتاقون لمعانقة درع الدوري، وكأس البطولة التي حققناها، ولكننا نلنا حظنا من الفرحة في الاحتفالية التي أعقبت مباراتنا مع الجزيرة، وكانت حقاً احتفالية رائعة، وقد يكون في كل «تأخيرة خيرة»، كما يقولون، حيث سنتوج في بداية الموسم الجديد، وإذا فزنا بدوري الموسم الجديد سنكون أول فريق يحقق بطولتَي دوري في موسم واحد، ونتمنى إضافة رقم جديد وهو أول فريق يحصد اللقب 14 مرة، وأول فريق يحرز الدوري 4 مرات متتالية، وفي حال فوزنا على الوصل سنكون أيضاً أول فريق يحصد اللقب من دون خسارة، أو تعادل.

* ما هو دوركم كنجوم للرياضة في جائحة «كورونا»؟

- قدمنا فيديوهات إرشادية عبر قناة الشارقة، ووسائل التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، و«فيسبوك» و«سناب شات»، وجاهزون للخدمة في أي وقت للمساهمة في دعم صحة المجتمع، وجاهزون للتنازل عن مخصصاتنا المالية السابقة، والقادمة، وسنضحي بكل ما نستطيع لأجل الوطن الغالي.

* ما أبرز هواياتك، وما هي أول لعبة مارستها؟

- أول لعبة مارستها كرة اليد، وأول مدرب استدعاني للعب هو المدرب المصري محمد مصطفى، وأهوى كرة القدم، والجوجيتسو، والكاراتيه.

* حدثنا عن مسيرتك العلمية، واقترابك عن الحصول على درجة الدكتوراه.

- تخرجت في جامعة عجمان، في كلية علوم المجتمع، وحصلت على البكالوريوس، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019 حصلت على درجة الماجستير، وكان عنوان الرسالة «مسار الجريمة في العدالة الجنائية»، بتقدير جيد جداً، وهدفي القادم هو الدكتوراه، وأتوجه بالشكر إلى عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، الذي شجعني على التحصيل الأكاديمي، وأيضاً محمد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية السابق، وناجي ربيعة عضو الإدارة، وعلي حسين مدير الفريق، وأشكر المدرب سفيان حيواني الذي رعاني بكل اهتمام.

* ما طموحاتك المستقبلية؟

- أتمنى أن نتأهل إلى كأس العالم القادمة في مصر لتمثيل الإمارات في مونديال الأقوياء، وأتمنى أن يوفق نادي الشارقة في حصد بطولة الأندية الآسيوية، ونتمنى الفوز بكأس الأندية الخليجية.