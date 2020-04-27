شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات لقياس درجات الحرارة قبل دخول المسجد الحرام للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت رئاسة شئون الحرمين، مجموعة من الصور، أثناء عمليات فحص، وقياس درجة الحرارة قبل دخول المسجد لبعض المصلين، وعلق الحساب على الصور قائلا، " قياس درجات الحرارة قبل دخول المسجد الحرام للأئمة والمؤذنين ورجال الأمن والعاملين بالرئاسة"



المسجد الحرام



جانب من اجراءات الفحص

ويأتي هذا الفحص ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا في أوساط العاملين بالمسجد الحرام.

Advertisements

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، والمسجد النبوى، طبقت الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعى بين المصلين، وذلك خلال أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، وذلك تطبيقاً للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتى هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الرئاسة بالتعاون مع وزارة الصحة لمنع وصول فايروس كورونا في أوساط العاملين بالمسجد الحرام، وذلك بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في وقتٍ سابق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين.