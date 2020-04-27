شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير صحيفة سعودية يحذر من تناول الطعام بكيمات كبيرة على الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة الاقتصادية السعودية كاريكاتيرا ساخرا يحذر من تناول الطعام بكميات كبيرة على الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، لدرجة تجعل الإنسان لا يستطيع القيام بأى حركة بعد الإفراط في تناول الطعام.

من المعروف أن المائدة الرمضانية لدى العرب وخاصة المصريين تضم ما لذ وطاب، ولا يستطيع أحد الابتعاد عنها، فأصناف الطعام المختلفة تجذبك ولذلك إليكِ سيدتى بعض من التعليمات إذا اتبعتها ستحافظى على رشاقتكِ وتوفر طاقتكِ بتناول الطعام الصحى والذيذ خلال شهر رمضان، وفقًا لموقع".fnp.ae"

قبل الافطار تناولي كوب من الماء أو العصائر، سيشعرك بالرطوبة طوال اليوم أثناء الصيام، كما أن تناول الخيار والطماطم يساعد في الحفاظ على نارة بشرتك وجمالك ويعوض ما تخسريه من رطوبة الجلد ووجهك بسبب ساعات الصيام الطويلة.

تناول التمر في الإفطار

تناول التمر يعوضك عن السكريات التي تفقديها أثناء الصيام، وإذا كنت تمارسين نظام غذائي معين لإنقاص الوزن حاولى ألا تكثرى من تناوله كى لا يعود الأمر عليكى بالسلب

تناول الشوربة

ادخلى الشوربة فى وجبتك اليومية، وحاولي أن يكون هذا الطبق جزء أساسي من مائدتك، وحاولى أن تضيفي إليه بعض الخضروات الطازجة كالطماطم أو البازلاء أو الفاصوليا كما أن شوربة العدس مفيدة جدًا لنظام غذائي متوازن للإفطار.

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ابتعدى عن تناول القهوة والشاى بكثرة

لا تفرطى في تناول القهوة والشاى بعد الإفطار مباشرة كى لا تفقدى فيتامينات هامة لجسمك، كما أن كثرتها يؤثر على بشرتك ونضارتها، حاولى أن تتناوليها بجانب قطعة حلوى صغيرة سيكون أفضل بكثير.

لا تفرط في تناول الطعام

تناولي طعامك ببطء حتى لا تفرطِ في تناول الطعام بعد يوم كامل من الصيام، قد يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة الوزن، ووقتها ستحتاجين إلى صيام من نوع آخر لتعودى كما كنتِ سابقًا.