شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنتزع 671 لغمًا فى اليمن خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت المملكة العربية السعودية، في اليمن، من انتزاع 671 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من أبريل الجارى، منها 45 لغمًا مضادة للأفراد، و175 لغمًا مضادة للدبابات و435 ذخائر غير متفجرة، و16 عبوة ناسفة، وفق بيان صحفى.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 161,909 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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وكان مشروع "مسام"، قد تمكن خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجارى، من انتزاع 1433 لغمًا منها 27 لغمًا مضادة للأفراد، و263 لغمًا مضادة للدبابات و1132 ذخائر غير متفجرة، و11 عبوة ناسفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن إجمالى ما جرى نزعه منذ بداية المشروع بلغ حتى الآن 161,238 لغم زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية فى الأراضى والمدارس والبيوت فى اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

يأتى المشروع استمرارًا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضى اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة فى هذا المجال.