لبنان.. جنبلاط يؤكد رفضه نهج "حزب الله" الإقصائي

بيروت/ الخليج 365

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، رفضه النهج الإقصائي الذي يتبناه حزب الله وغيره.

وقال جنبلاط، في تصريحات متلفزة لقناة "العربية" السعودية، الأحد، إن حزبه "لن يقبل بإلغائه من تنظيم حزب الله أو غيره".

وأشار إلى أن معظم مفاصل الدولة بات يتحكم بها "حزب الله" وحلفائه فقط، بعيدا عن بقية الأطراف اللبنانية.

وأضاف: "نحن بلد بلا سيادة على موانئه ومعابره ومطاره، فحزب الله والتيار الوطني الحر يحركان الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب".

وانتقد جنبلاط ما وصفه بـ"النهج الانقلابي" للرئيس اللبناني ميشال عون، و"حزب الله"، دون مزيد من التفاصيل.

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من ناحية أخرى، اعتبر جنبلاط أنه "من الممكن إنقاذ لبنان ماليًّا ولم يفت الوقت".

ورفض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، الاتهامات الموجهة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالمسؤولية عن الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.

والجمعة، اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب، أنّ هناك من يصر على تعميق أزمة البلاد الماليّة، ملمحا إلى مسؤولية حاكم البنك المركزي عن تدهور الليرة أمام الدولار.

ومؤخرا، زادت الحملات ضد رياض سلامة، عبر تقارير إعلامية ومواقع تتهمه بـ"سرقة" أموال اللبنانيين، وطالبت بطرده من منصبه ومحاكمته، فيما دافع آخرون عنه، ورفضوا الاتهامات الموجة له.

وشهدت معظم المناطق اللبنانية، في الأيام الماضية، احتجاجات شعبيّة بسبب تردي الأوضاع المالية، لاسيّما أنّ قيمة الليرة اللبنانية لامست عتبة 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.