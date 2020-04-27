الخارجية التركية: إجلاء 618 مواطنا من السعودية وقطر

أنقرة / الخليج 365

أكد نائب وزير الخارجية التركي، ياووز سليم قيران، أن بلاده أجلت الأحد، 618 من مواطنيها في السعودية وقطر.

وأعرب قيران في تغريدة على تويتر، عن شكره لكل من ساهم في عودة المواطنين، وعلى رأسهم الخطوط الجوية التركية.

وفي وقت سابق الأحد، أخضعت السلطات التركية 169 مواطنا أجلوا من السعودية و449 من قطر، للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، أطلقت تركيا عملية إجلاء واسعة النطاق لجلب قرابة 25 ألفاً من مواطنيها من مجموع 59 دولة، لقضاء رمضان وعيد الفطر مع ذويهم.

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وأوضح نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة على تويتر، أن عملية الإجلاء الواسعة التي تم إطلاقها، تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية، والداخلية، والنقل والبنى التحتية، والصحة، والشباب والرياضة، والولايات المعنية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن بلاده سجلت أدنى معدل للإصابات بفيروس كورونا منذ 20 يوما.

وأكد قوجة تسجيل 2357 إصابة فقط في الساعات الـ 24 الأخيرة، مقابل 3 آلاف و558 حالة شفاء، و99 حالة وفاة.





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