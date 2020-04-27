العراق.. إصابة 7 متظاهرين برصاص الأمن في ذي قار

بغداد/علي جواد

أصيب 7 متظاهرين عراقيين، الأحد، إثر اشتباكات مع قوات الأمن في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال ضابط رفيع في وزارة الداخلية: "متظاهرون اشتبكوا مع قوات الأمن في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، وتطور الاشتباك بعدها إلى استخدام الرصاص الحي".

وأضاف المصدر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن "7 متظاهرين أصيبوا على الأقل بجروح، مع استقدام تعزيزات من قوات مكافحة الشغب".

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وأشار أن قوات الأمن "فرضت إثر ذلك حظرا شاملا للتجوال في عموم القضاء للسيطرة على الأوضاع".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وتوقفت الاحتجاجات في 17 آذار/مارس الماضي مع فرض السلطات حظر التجوال للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن العشرات من المحتجين ظلوا معتصمين في خيامهم بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها في ديسمبر / كانون الأول 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

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