شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: الملكية الفكرية تحظى بعناية فائقة ومحاطة بحماية جنائية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة، أن الملكية الفكرية في المملكة تحظى بعناية فائقة، وتتمتع فيها إبداعات العقل البشري بالحماية اللازمة تشجيعاً للابتكار والتقدم التكنولوجي.
وأضافت النيابة العامة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحقوق الناشئة عن الملكية الفكرية، تحاط بحماية جنائية مقررة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.
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