إصابات كورونا في مصر تصل إلى 4534 بينها 317 حالة وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رجل يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا يتحدث عبر هاتفه المحمول في القاهرة يوم 22 ابريل 2020

قالت وزارة الصحة المصرية يوم الأحد في بيان إن البلاد سجلت 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينهم أجنبيان وعشر حالات وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في البيان ”إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة“.

كانت مصر خففت قبل أيام بعض القيود المفروضة في مواجهة تفشي الفيروس وقلصت حظر التجول الليلي ليبدأ في الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا.

وأغلقت مصر في مارس آذار المطارات والفنادق وسط إجراءات أخرى لمكافحة انتشار الفيروس.

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وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الخميس إن ”مجلس الوزراء وافق أيضا على عودة تقديم بعض الخدمات التي جرى إغلاقها في السابق“.

لكن مدبولي شدد على أن السلطات مستعدة لإعادة فرض القيود إذا بدأت حالات الإصابة في الزيادة بما يفوق التوقعات مشيرا إلى أن الحكومة ستراجع تلك الإجراءات بعد أسبوعين لمعرفة ما إذا كانت ستبقي عليها.