شكرا لقرائتكم خبر عن الراى الكويتية: إصابة مدير جمعية الشرطة بـ كورونا ونقله إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مدير جمعية الشرطة الكويتية العقيد على إدريس البندر بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتم نقله إلى مستشفى جابر، وفق الراى الكويتية.

وكانت مصادر صحية مطلعة، كشفت ارتفاع إصابات الممرضات فى مستشفى مبارك الكبير بفيروس كورونا من 11 ممرضة إلى 22 ممرضة، عقب الانتهاء من الفحوص والمسوحات التى أُجريت لهن، وفق صحيفة القبس الكويتية.

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و تم إغلاق أحد الأجنحة بالمستشفى، بعد اكتشاف إصابة طبيبين و3 ممرضات به خلال يومين، وجرى نقل بعض المرضى الذين يرقدون فيه إلى أجنحة أخرى، مع نقل المصابين للمستشفى المتخصص.

وأضاف التقرير أن إجمالى الأطباء المصابين بالفيروس بالمستشفى يصل إلى 8، مشيرة إلى عدم تأثر الخدمات والرعاية الصحية بهذه الإصابات.

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح قد علق أمس على تزايد الإصابات بين الطواقم الطبية، قائلاً: حالنا حال دول العالم التى سجلت إصابات فى الصفوف الأولى، سواء فى الطاقم الطبى أو العسكرى أو المتطوعين؛ لذا نكرر ونعيد الالتزام بالاشتراطات الصحية ونظافة اليد وعدم لمس الوجه والتباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.