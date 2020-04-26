شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تسجل إصابة واحدة جديدة بكورونا وإجمالى الإصابات يصل 43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 43، وجاء في بيان عن الوزارة: "تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 43 إصابة، كما تم شفاء ثلاث حالات من الإصابات بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 14، في حين بلغ إجمالي الوفيات 3".

ورفعت السلطات السورية أمس السبت الحجر الصحي عن بلدة عين منين في ريف دمشق، حيث لم تسجل أي إصابة جديدة في البلدة منذ وفاة مصاب بالفيروس مطلع الشهر.

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وأكد مجلس الوزراء السورى على أهمية استمرار حظر التجول المفروض، والحد من التجمعات خاصة عند تقديم الخدمات في القطاعين العام والخاص، حيث طالب المجلس جميع الوزارات بالبدء بإعادة دوام العاملين بشكل تدريجى.

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزارء، أن المجلس كلف المحافظين بالتوسع بإقامة الأسواق الشعبية في المناطق والمدن والبلدات "ليتسنى للمزارعين عرض منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلكين وبيعها بأسعار منافسة وكسر كافة حلقات الوساطة والاحتكار مع التشدد بتطبيق الشروط الصحية في هذه الأسواق".

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على كافة الوزارات وجهات القطاع العام وضع آلية للحد من أي تجمعات في مجال الخدمات التي تقدمها بما يضمن شروط السلامة الصحية، كما اعتمد المجلس خطة وزارة الصحة لاستقبال العائدين من جميع الدول "وتأمين متطلباتهم ومراكز الحجر الصحي التي أصبحت جاهزة لوضع القادمين بالحجر لمدة 14 يوما بهدف التأكد من سلامتهم وبما يحقق شروط السلامة الصحية".