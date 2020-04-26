زاهي حواس: النبي إدريس لا علاقة له بالأهرامات وأبو الهول

الخليج 365
قال عالم المصريات البارز، زاهي حواس، الأحد، إنه ليس صحيحًا أن النبي إدريس هو أول من بنى الأهرامات، وأن تمثال "أبو الهول" هو تجسيد له.
وكان مفتي مصر السابق، علي جمعة، قال في تصريحات متلفزة السبت، إن "هناك كثيرًا من الأقاويل التي يرجحها العلماء، أن نبي الله إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات، وأنه (هو) وجه تمثال أبو الهول"، ما أثار جدلًا.
وأوضح حواس، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، الأحد، أن "الشيخ علي جمعة رجل فقيه في الدين، وتحدث عن الآثار بمعلومات لا تمت للعلم بصلة، بل رددها الكثيرون من مهووسي الآثار دون علم أو دراسة".
وشدد حواس على عدم وجود دليل على بناء النبي إدريس للأهرامات أو "أبو الهول"، لكن هناك أدلة كاملة تؤكد أن الملك زوسر هو أول من بنى هرم، وأن خفرع شيد "أبو الهول".
وبُني هرم "خوفو" في أوائل القرن السادس والعشرين قبل الميلاد، ليكون مقبرة للملك خوفو، ويبلغ ارتفاعه 146 مترًا، وهو إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، بجانب هرمي خفرع ومنقرع.
و"أبو الهول" هو تمثال لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس إنسان، تقع النسخة المعروفة منه في منطقة أهرامات الجيزة (غرب القاهرة)، وهو أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة، وأشهرها في العالم.
ويبلغ طول التمثال 73.5 مترًا، وعرضه 6 أمتار، وارتفاعه 20.22 متر، ويُعتقد أن قدماء المصريين بنوه في عهد الفرعون خفرع (2558-2532 ق. م).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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